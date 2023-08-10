СК: свыше 60 человек обратились к медикам после взрыва в Сергиевом Посаде

В Следственном комитете по Московской области заявили, что более 60 человек обратились к медикам после взрыва в Сергиевом Посаде.

«К настоящему времени известно, что за медицинской помощью обратились более 60 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Вместе с этим уточняется, что ещё девять человек числятся пропавшими без вести, а одна женщина, к сожалению, скончалась в больнице.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва 9 августа в Сергиевом Посаде.

По последним данным, по факту происшествия задержан технический директор «Пиро-Росс», чей склад взорвался.