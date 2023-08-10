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СК сообщил о задержании технического директора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде

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Следственный комитет России по Московской области сообщил о задержании технического директора «Пиро-Росс» после взрыва на складе компании в Сергиевом Посаде.
СК сообщил о задержании технического директора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — отмечается в заявлении.

В СК также подчеркнули, что следователями уже проведены обыски в фирме: изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. 

Следователями также были допрошены уже более 30 человек.

9 августа на складе пиротехники, который располагался на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошёл взрыв. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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