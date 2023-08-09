СК возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.

РИА Новости