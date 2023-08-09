СК возбудил уголовное дело после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде.
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что в Сергиевом Посаде на складе пиротехнических изделий произошёл взрыв.
В результате ЧП пострадали 35 человек.
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