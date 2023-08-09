Узнать больше

Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 35

Короткая ссылка
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о 35 пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода.
Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 35
  • РИА Новости

«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжёлом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь», — сообщил он.

Ранее МЧС России информировало о 25 пострадавших.

Уточняется, что площадь пожара после взрыва составила 50 кв. м. Проводится тушение очагов пожара. 

В прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить