Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 35
- РИА Новости
«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжёлом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь», — сообщил он.
Ранее МЧС России информировало о 25 пострадавших.
Уточняется, что площадь пожара после взрыва составила 50 кв. м. Проводится тушение очагов пожара.
В прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.