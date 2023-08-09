Число пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде возросло до 35

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил о 35 пострадавших в результате взрыва на складе с пиротехникой, расположенном на территории Загорского оптико-механического завода.

«Информацию о пострадавших уточняем, точно известно о 35, четверо из них в тяжёлом состоянии. На месте своевременно оказывается медицинская помощь», — сообщил он.

Ранее МЧС России информировало о 25 пострадавших.

Уточняется, что площадь пожара после взрыва составила 50 кв. м. Проводится тушение очагов пожара.

В прокуратуре Московской области сообщили, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл на складе пиротехнических изделий.