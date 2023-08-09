После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся без вести пропавшими
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«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идёт разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы», — сообщил он.
Также нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, а также пострадали окна и фасады в городской черте, напомнил он.
9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.
СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.