После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся без вести пропавшими

В Сергиевом Посаде после взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, под завалами погибшие пока не найдены, заявил глава округа Дмитрий Акулов.

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идёт разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы», — сообщил он.

Также нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, а также пострадали окна и фасады в городской черте, напомнил он.

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.