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После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся без вести пропавшими

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В Сергиевом Посаде после взрыва на территории завода пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, под завалами погибшие пока не найдены, заявил глава округа Дмитрий Акулов.
После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек числятся без вести пропавшими
  • © пресс-служба правительства Московской области

«На данный момент 60 пострадавших, пока восемь человек числятся без вести пропавшими, идёт разбор завалов, погибших не найдено, одна женщина скончалась в реанимации районной больницы», — сообщил он.

Также нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, а также пострадали окна и фасады в городской черте, напомнил он.

9 августа на складе пиротехники в Сергиевом Посаде произошёл взрыв. Это случилось на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

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