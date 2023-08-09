Узнать больше

На Васильевском острове в Петербурге появится новый Линейный парк

Короткая ссылка
На западе Васильевского острова в Санкт-Петербурге продолжаются работы по благоустройству и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на документ проекта, принятый Смольным.

В частности, планируется создать Линейный парк, который станет частью Морского фасада города наряду со сквером Володина.

Кроме того, будет проложена новая двухполосная дорога имени Миклухо-Маклая, реконструированы два моста через Смоленку.

Работы должны завершиться к 2025 году.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции БКЛ «Аминьевская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить