На Васильевском острове в Петербурге появится новый Линейный парк

На западе Васильевского острова в Санкт-Петербурге продолжаются работы по благоустройству и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на документ проекта, принятый Смольным.

В частности, планируется создать Линейный парк, который станет частью Морского фасада города наряду со сквером Володина.

Кроме того, будет проложена новая двухполосная дорога имени Миклухо-Маклая, реконструированы два моста через Смоленку.

Работы должны завершиться к 2025 году.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции БКЛ «Аминьевская».