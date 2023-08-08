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Эндокринолог Островская рассказала о группах риска развития диабета

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Эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская рассказала, кто подвержен риску развития диабета.
Эндокринолог Островская рассказала о группах риска развития диабета
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что в группе риска находятся люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности, люди с избыточной массой тела, а также те, у чьих близких родственников есть диабет.

Кроме того, к сахарному диабету второго типа склонны также женщины, у которых во время беременности диагностировали гестационный сахарный диабет.

По словам эндокринолога, признаками заболевания могут быть повышенная утомляемость, постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, а также изменения массы тела при том же рационе.

Островская рекомендовала поддерживать физическую активность, следить за питанием и уровнем сахара в крови.

Ранее врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что у человека из-за сидячего образа жизни увеличивается риск возникновения опасных заболеваний, таких как диабет и варикоз.

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