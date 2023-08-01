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Врач Соломатина: сидячий образ жизни приводит к развитию диабета и варикоза

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Врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что у человека из-за сидячего образа жизни увеличивается риск возникновения опасных заболеваний, таких как диабет и варикоз.
Врач Соломатина: сидячий образ жизни приводит к развитию диабета и варикоза
  • Gettyimages.ru

Из-за малоподвижного образа жизни возникает лишний вес, это влечёт множество болезней, в том числе диабет, сердечно-сосудистые патологии, варикозное расширение вен, сообщила врач в разговоре с «Москвой 24».

От сидячего образа жизни страдают и суставы, отметила Соломатина.

Чтобы избежать опасных последствий, она порекомендовала делать физические упражнения в течение рабочего дня.

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