В Профсоюзе работников здравоохранения объяснили важность новой системы оплаты труда

Начальник управления экономического развития и нормативного регулирования Профсоюза работников здравоохранения России Тамара Гончарова объяснила в беседе с RT особенности новой системы оплаты труда медиков, которую планируется ввести в России с 2025 года.

«На сегодняшний день законодательством России, в частности трудовым законодательством, предусмотрено право субъектов России формировать системы оплаты труда для своих работников учреждений здравоохранения, образования, культуры — для всей бюджетной сферы. То есть единой системы оплаты труда работников здравоохранения в стране нет», — объяснила эксперт.

По её словам, регионы страны формируют каждый свою систему оплаты труда.

«Они существенно различаются: как по набору в структуре зарплаты, так и по размерам. И это было предусмотрено действующим законодательством, и это не является нарушением. Учитывая поручение президента от 2019 года, который поручил правительству разработать единые подходы к условиям оплаты труда, были внесены изменения в ст. 144 ТК. Её расширением предусмотрено, что правительство может устанавливать единые требования к оплате труда работников бюджетной сферы», — добавила Гончарова.

Специалист добавила, что врач одной специфики работы, одной должности, одной квалификации получает в соседних регионах абсолютно разные размеры заработной платы.

«Определены 7 регионов, несколько вариантов было модели новой системы оплаты труда, структура, размеры окладов, тарифных выплат компенсационных и стимулирующих. На бумаге в рамках камеральной работы были просчитаны несколько вариантов в каждом из этих пилотных субъектах. В итоге была выкристаллизована такая модель, которая нашла отражение в утверждённом постановлении. Но она переносилась дважды, в итоге окончательный вариант перенесён до 2025 года», — подчеркнула специалист.

Смысл новой модели заключается в единых подходах к формированию окладной части, единых наименованиях выплат компенсационного характера и стимулирующего характера и единых размеров обязательных выплат, рассказала Гончарова.

«Например, специфическая выплата, относящаяся к стимулирующим, это надбавка за квалификационную категорию. Чтобы получить эту категорию или подтвердить её, специалист проходит сложный испытательный период: он пишет отчёт, который подписывает руководитель, потом цикл экзаменов (и теорию, и практику проверяют), а вот материальная оценка категории в каждом регионе разная. Эта выплата будет обязательной и одинакового размера во всех субъектах России», — заявила собеседница RT.

По её словам, теперь «мы будем потихоньку регионы, подчищая их нормативную базу, мелкими шагами приближать к этой модели, чтобы с меньшими проблемами и тревогами на неё перейти».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что с 2025 года планируется ввести новую систему оплаты труда медиков.

13 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что оплата труда медиков в новых регионах России будет дотянута до общероссийского уровня.