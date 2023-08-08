Мурашко анонсировал введение новой системы оплаты труда медиков с 2025 года

В России с 2025 года планируется ввести новую систему оплаты труда медиков, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда... Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идёт в пилотных режимах», — цитирует его ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберётся, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оплата труда медиков в новых регионах России будет дотянута до общероссийского уровня.