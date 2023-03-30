Москалькова заявила, что разберётся, почему медики в прифронтовой зоне потеряли в зарплате

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберётся, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.

Как передаёт РИА Новости, она сообщила о получении обращения, что медицинские работники, которые заключили соглашение с Минобороны и уехали работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.

«Я в этом буду сегодня разбираться вместе с Минобороны, с правительством», — подчеркнула Москалькова.

В декабре российский президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения и скорой помощи с января 2023 года.

9 января стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин заявил о специальных выплатах для медиков дефицитных специальностей.