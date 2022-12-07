Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых с января

Российский президент Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения и скорой помощи с января 2023 года.

Об этом он сказал в ходе встречи с членами СПЧ.

Глава государства рассказал, что попросил кабмин начать осуществлять допвыплаты медицинским работникам в сфере первичного звена здравоохранения, в центральных и районных больницах, а также в системе скорой помощи.

По словам Путина, размер допвыплат составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от должности и выполняемых медработником функций.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные средства на зарплаты медработникам были направлены в российские регионы.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.