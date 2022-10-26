Мишустин: кабмин направит дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.

Об этом он сказал на совещании правительства.

«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медицинских работников.