Мишустин: кабмин направит дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам
Об этом он сказал на совещании правительства.
«По прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определён президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медицинских работников.