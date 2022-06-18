Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медработников

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медицинских работников.
Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медработников
  • РИА Новости

«В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом», — цитирует его РИА Новости

Ранее российский президент Владимир Путин на церемонии открытия региональных медцентров заявил, что в регионах России нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников. 

Президент также выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции.

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