Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медработников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав подготовит предложения по изменению структуры оплаты труда медицинских работников.

«В рамках работы над проектом федерального бюджета на 2023 год Минздравом будут подготовлены соответствующие предложения. Будем обсуждать их с заинтересованными ведомствами и профессиональным сообществом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин на церемонии открытия региональных медцентров заявил, что в регионах России нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников.

Президент также выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции.