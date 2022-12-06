Глава Минздрава России заявил о направлении в регионы допсредств на зарплаты медработникам
- РИА Новости
«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы», — цитирует его ТАСС.
Министр уточнил, что средства должны быть направлены непосредственно медикам или на покрытие необходимых расходов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.