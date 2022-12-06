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Глава Минздрава России заявил о направлении в регионы допсредств на зарплаты медработникам

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дополнительные средства на зарплаты медработникам были направлены в российские регионы.
Глава Минздрава России заявил о направлении в регионы допсредств на зарплаты медработникам
  • РИА Новости

«Подписаны документы по выделению дополнительных средств на заработную плату в регионах. В общей сложности это 58,6 млрд рублей. Уже все средства направлены в регионы», — цитирует его ТАСС.

Министр уточнил, что средства должны быть направлены непосредственно медикам или на покрытие необходимых расходов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит регионам дополнительно почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам.

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