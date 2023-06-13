Путин: оплата труда медиков в новых регионах будет дотянута до общероссийского уровня
- РИА Новости
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Мы обязательно подтянем до общероссийского уровня и общероссийских стандартов. Например, отдельные категории работников, в том числе в области медицины, должны будут получать среднее по экономике. Мы постепенно будем к этому двигаться», — заявил Путин.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что разберётся, почему медики, уехавшие работать в прифронтовую зону, потеряли в зарплате.