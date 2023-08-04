Узнать больше

Врач Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару

Короткая ссылка
Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков дал рекомендации по питанию в жаркую погоду.
Врач Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару
  • Gettyimages.ru
  • © ablokhin

Многим людям, особенно имеющим хронические заболевания, трудно переносить жару. Некоторые продукты питания могут ухудшить состояние, поэтому их стоить исключить из рациона, поделился врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Это прежде всего фастфуд, жирная пища, снеки и сладкие напитки, в том числе соки.

Тяжёлой пищей в жару являются также картофель, бобовые, мясо говядины и свинины, а также солёная и острая пища, в том числе различные соусы.

Носков посоветовал в жаркие дни пить больше воды, а в рацион включить овощи, зелень, белую рыбу и диетическое мясо индейки или курицы.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить