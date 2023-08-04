Врач Носков посоветовал отказаться от фастфуда и сладких напитков в жару

Врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков дал рекомендации по питанию в жаркую погоду.

Многим людям, особенно имеющим хронические заболевания, трудно переносить жару. Некоторые продукты питания могут ухудшить состояние, поэтому их стоить исключить из рациона, поделился врач в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Это прежде всего фастфуд, жирная пища, снеки и сладкие напитки, в том числе соки.

Тяжёлой пищей в жару являются также картофель, бобовые, мясо говядины и свинины, а также солёная и острая пища, в том числе различные соусы.

Носков посоветовал в жаркие дни пить больше воды, а в рацион включить овощи, зелень, белую рыбу и диетическое мясо индейки или курицы.

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