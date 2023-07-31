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Медики: четверо пострадавших в Марий Эл жителей Татарстана находятся в тяжёлом состоянии

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Четверо пострадавших из-за непогоды в Марий Эл жителей Татарстана находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжёлое.
Медики: четверо пострадавших в Марий Эл жителей Татарстана находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Республиканский клинической больнице Татарстана.

«Всего у нас было 22 поступления, в том числе те, кто пострадал в Марий Эл. Пять из них госпитализированы, в том числе четверо в реанимации», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Уточняется, что они находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.

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