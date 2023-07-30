В Марий Эл возбудили дело по факту гибели людей из-за урагана

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК России)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 июля 2023 года после расчистки от деревьев прибрежного района озёр Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории ФГБУ, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей. При этом позднее ещё один человек скончался в больнице.

Ранее в МЧС заявили, что число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.