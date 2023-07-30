Число погибших из-за падения деревьев во время грозы в Марий Эл выросло до восьми
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Об этом региональное отделение МЧС сообщает в своём аккаунте во «ВКонтакте».
«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли восемь человек, включая трёх детей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за последствий непогоды в больницы доставили 17 человек, из которых двое детей, при этом отпущены на амбулаторное лечение пять человек, из них двое детей.
Ранее сообщалось, что во время урагана в Марий Эл в результате падения деревьев погибли семь человек.