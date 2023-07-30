Число погибших из-за падения деревьев во время грозы в Марий Эл выросло до восьми

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.

Об этом региональное отделение МЧС сообщает в своём аккаунте во «ВКонтакте».

«По состоянию на 10:00, по предварительной информации, пострадали 29 человек, из них погибли восемь человек, включая трёх детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за последствий непогоды в больницы доставили 17 человек, из которых двое детей, при этом отпущены на амбулаторное лечение пять человек, из них двое детей.

Ранее сообщалось, что во время урагана в Марий Эл в результате падения деревьев погибли семь человек.