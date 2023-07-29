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Прокуратура Подмосковья: в Красногорске 29 человек попали в больницу с отравлением

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Пресс-служба прокуратуры Московской области заявила, что в Красногорске 29 человек были госпитализированы с отравлением.
Прокуратура Подмосковья: в Красногорске 29 человек попали в больницу с отравлением
  • РИА Новости

Об этом надзорное ведомство написало в Telegram.

«По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, попавшие в больницу начали чувствовать недомогание после того, как поели в рабочей столовой.

По факту происшествия начата проверка.

Ранее Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.

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