Прокуратура Подмосковья: в Красногорске 29 человек попали в больницу с отравлением
- РИА Новости
Об этом надзорное ведомство написало в Telegram.
«По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск», — говорится в сообщении.
Согласно имеющимся данным, попавшие в больницу начали чувствовать недомогание после того, как поели в рабочей столовой.
По факту происшествия начата проверка.
Ранее Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.