В Удмуртии возбудили дело по факту массового отравления в летнем лагере

Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Признаки острой кишечной инфекции были зафиксированы более чем у 20 человек.

По данным Роспотребнадзора Удмуртии, у сотрудников пищеблока лагеря обнаружили норовирусы, это могло стать причиной отравления.