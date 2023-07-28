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В Удмуртии возбудили дело по факту массового отравления в летнем лагере

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Следственное управление СК России по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту массового отравления в оздоровительном детском лагере «Юность» Воткинского района.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Признаки острой кишечной инфекции были зафиксированы более чем у 20 человек.

По данным Роспотребнадзора Удмуртии, у сотрудников пищеблока лагеря обнаружили норовирусы, это могло стать причиной отравления.

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