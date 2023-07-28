В детском лагере в Удмуртии от острой кишечной инфекции пострадали 23 человека
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
«Организована проверка причин и условий, способствовавших заболеванию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Отмечается, что медики осмотрели 200 детей. По данным агентства, один ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара.
Также СК возбудил два дела из-за отравления детей горючим в Приморье.