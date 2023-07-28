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В детском лагере в Удмуртии от острой кишечной инфекции пострадали 23 человека

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Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, в том числе у 20 несовершеннолетних.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

«Организована проверка причин и условий, способствовавших заболеванию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики осмотрели 200 детей. По данным агентства, один ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара.

Также СК возбудил два дела из-за отравления детей горючим в Приморье.

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