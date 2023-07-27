РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

В Тамбове 17 человек, в том числе дети, отравились едой из суши-бара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По его информации, окончательное число отравившихся на данный момент не установлено.

«По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых», — сказал источник.

Отмечается, что данных о тяжёлых последствиях отравления нет.

Ранее Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.