РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
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По его информации, окончательное число отравившихся на данный момент не установлено.
«По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых», — сказал источник.
Отмечается, что данных о тяжёлых последствиях отравления нет.
Ранее Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.