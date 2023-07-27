Узнать больше

РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

Короткая ссылка
В Тамбове 17 человек, в том числе дети, отравились едой из суши-бара. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара
  • РИА Новости

По его информации, окончательное число отравившихся на данный момент не установлено.

«По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек — четверо детей и 13 взрослых», — сказал источник.

Отмечается, что данных о тяжёлых последствиях отравления нет.

Ранее Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить