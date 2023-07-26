СК возбудил два дела из-за отравления детей горючим в Приморье

Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В Приморском крае возбуждено два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 23 июля в реанимационное отделение Хасанской центральной районной больницы поступил ребёнок 2021 года рождения, у которого диагностировали химический ожог пищеварительного тракта. Согласно имеющейся информации, он на базе отдыха выпил жидкость для розжига костра.

«Аналогичный случай произошёл 25 июля 2023 года на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, где маленький ребёнок также случайно выпил жидкость для розжига костра», — добавили в СК.

В рамках расследования уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего.