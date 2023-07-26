Узнать больше

СК возбудил два дела из-за отравления детей горючим в Приморье

Короткая ссылка
Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.
СК возбудил два дела из-за отравления детей горючим в Приморье
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В Приморском крае возбуждено два уголовных дела по факту получения химического ожога малолетними», — отмечается в заявлении. 

По данным следствия, 23 июля в реанимационное отделение Хасанской центральной районной больницы поступил ребёнок 2021 года рождения, у которого диагностировали химический ожог пищеварительного тракта. Согласно имеющейся информации, он на базе отдыха выпил жидкость для розжига костра.

«Аналогичный случай произошёл 25 июля 2023 года на территории садоводческого товарищества в Надеждинском районе, где маленький ребёнок также случайно выпил жидкость для розжига костра», — добавили в СК.

В рамках расследования уголовных дел устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить