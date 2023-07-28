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Норовирусы нашли у сотрудников лагеря в Удмуртии, где произошла вспышка кишечной инфекции

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Пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии заявила, что у сотрудников пищеблока лагеря «Юность», где произошла вспышка кишечной инфекции, обнаружили норовирусы.
Норовирусы нашли у сотрудников лагеря в Удмуртии, где произошла вспышка кишечной инфекции
  • Gettyimages.ru
  • © Satjawat Boontanataweepol

Уточняется, что норовирусы были найдены как в продуктах, в частности в салатах, так и в пробах сотрудников лагеря «Юность», включая тех, кто был занят в пищеблоке.

«В... пробах биологического материала от семи сотрудников, в том числе трёх сотрудников пищеблока, обнаружены норовирусы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что работа лагеря была приостановлена, при этом его работников временно отстранили и отправили в медицинскую организацию.

Ранее сообщалось, что признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Воткинском районе Удмуртии, в том числе у 20 несовершеннолетних.

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