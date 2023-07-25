Кардиолог Галактионова заявила, что солёные и сладкие продукты могут навредить сердцу

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова рассказала о правильном питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

«При заболеваниях сердца рекомендуется употреблять достаточное количество «сложных» углеводов. Полезными в этом отношении продуктами являются овощи, фрукты, цельные злаки (пшеница, овёс, ячмень), бобовые (фасоль, нут, чечевица) и картофель. В день рекомендуется съедать 4—5 порций «сложных» углеводов», — объяснила врач в беседе с «Известиями».

Не менее важно, по словам кардиолога, употреблять белок как животного (например, мясо птицы без кожи), так и растительного происхождения (бобовые, орехи).

Галактионова посоветовала также ограничить употребление соли до 4—5 г в день, так как соль повышает артериальное давление.

Также, по её словам, стоит меньше употреблять продукты с простыми углеводами, например сладкие напитки или пирожные. Еда с повышенным содержанием сахара приводит к увеличению уровня глюкозы.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день.