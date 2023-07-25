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Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день

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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва объяснила, почему не рекомендуется употреблять кофе и чай с молоком чаще 1—2 раз в день.
Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что молоко и молочные продукты, богатые кальцием, витамином D и белком, теряют свои полезные свойства в сочетании с кофе или чаем.

Танины, содержащиеся в этих напитках, связывают белок молока казеин, из-за чего кальций хуже всасывается организмом.

Филёва посоветовала не пить чай или кофе с молоком чаще 1—2 раз в день. При этом врач отметила, что такие напитки употреблять не вредно.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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