Врач Филёва посоветовала пить чай или кофе с молоком не чаще двух раз в день
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В беседе с «Газетой.Ru» врач объяснила, что молоко и молочные продукты, богатые кальцием, витамином D и белком, теряют свои полезные свойства в сочетании с кофе или чаем.
Танины, содержащиеся в этих напитках, связывают белок молока казеин, из-за чего кальций хуже всасывается организмом.
Филёва посоветовала не пить чай или кофе с молоком чаще 1—2 раз в день. При этом врач отметила, что такие напитки употреблять не вредно.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.