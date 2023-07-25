Врач Вялов: черешню нужно обязательно мыть перед употреблением
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».
По словам специалиста, немытая черешня может стать источником сальмонеллёза или гепатита А.
«Ягода может лежать в каком-то грязном ящике, по ней могут ползать крысы, тараканы и мухи. Её могут складывать грязными руками, может оседать пыль и т. д. Заразиться от таких ягод можно сальмонеллёзом и гепатитом А — это в худшем случае. Но такие истории возникают редко», — объяснил он.
Чаще всего у человека возникает пищевое отравление, появляется чувство тяжести, вздутие. Температура при этом может не повышаться.
Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.