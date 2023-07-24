Диетолог Мухина посоветовала не употреблять парное молоко

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять парное молоко не стоит, поскольку есть риск заразиться бруцеллёзом.

«Происходит образование очагов микроорганизмов в головном мозге, и у человека могут быть параноидальные расстройства, именно психогенные», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Мухиной, лучше употреблять пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, поскольку такие методы термической обработки предполагают нагревание молока до определённых температур.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.