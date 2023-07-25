Диетолог Артемьева заявила, что хроническая усталость и бессонница могут быть признаками авитаминоза
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В беседе с «Газетой.Ru» диетолог объяснила, что хроническая усталость, бессонница, а также сухость кожи — симптомы истощения организма.
Артемьева советует в рационе придерживаться определённой калорийности. При этом важно употреблять продукты, богатые белками, клетчаткой, полезными жирами.
Также, по словам врача, важно обращать внимание на такие минеральные вещества, как витамин D, железо, а также куркумин и омега-3.
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