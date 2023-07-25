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Диетолог Артемьева заявила, что хроническая усталость и бессонница могут быть признаками авитаминоза

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Врач-генетик, диетолог, эксперт компании Solgar Наталья Артемьева рассказала о главных признаках истощения организма.
Диетолог Артемьева заявила, что хроническая усталость и бессонница могут быть признаками авитаминоза
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

В беседе с «Газетой.Ru» диетолог объяснила, что хроническая усталость, бессонница, а также сухость кожи — симптомы истощения организма.

Артемьева советует в рационе придерживаться определённой калорийности. При этом важно употреблять продукты, богатые белками, клетчаткой, полезными жирами.

Также, по словам врача, важно обращать внимание на такие минеральные вещества, как витамин D, железо, а также куркумин и омега-3.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потемневшие на срезе яблоки можно употреблять в пищу без опасений за своё здоровье.

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