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Диетолог Соломатина: потемневшие на срезе яблоки безопасны для здоровья

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что потемневшие на срезе яблоки можно употреблять в пищу без опасений за своё здоровье.

«Ничего страшного, если мы срезали яблоко и через какое-то время оно потемнело. Его можно есть, это неопасно для здоровья», — заявила специалист в интервью «Москве 24».

По её словам, яблоки содержат полифенолы — ферменты, которые начинают активироваться при соприкосновении с кислородом, вследствие чего фрукт темнеет.

При этом подгнившие яблоки считаются испорченными, есть их не стоит во избежание риска аллергической реакции или отравления, резюмировала Соломатина.

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