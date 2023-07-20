Врач Каландия заявил, что зелёный чай и кофе замедляют старение организма

Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия рассказал о самых полезных для здоровья напитках.

В беседе с «Известиями» гастроэнтеролог отметил, что человеку важно пить достаточное количество воды.

По словам врача, натуральные соки относятся к полезным напиткам. Так, черничный сок оказывает положительное влияние на зрение, гранатовый улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а виноградный способствует улучшению качества кожи, ногтей и волос.

Каландия отметил, что зелёный чай и натуральный кофе замедляют старение организма.

При этом гастроэнтеролог советует перед употреблением таких напитков проконсультироваться с врачом, так как они могут быть противопоказаны некоторым людям.

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