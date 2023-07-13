Психиатр-нарколог Магалиф назвал глупостью деление алкоголизма на «мужской» и «женский»

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф в беседе с RT рассказал, с чего начинается работа с пациентом, употребляющим алкоголь, и как может проходить лечение от такой зависимости.

«Всё начинается с обсуждения причин формирования проблемы, со знакомства с личностью человека. Если мы говорим не о наркологии, где похмеляют пациента с помощью капельницы, а потом кодируют, а о психотерапии, то тут сначала происходит знакомство с личностью человека, изучение особенностей его образа жизни и причин, которые привели к зависимости», — объяснил эксперт.

После этого, по словам нарколога, врач решает, какой вариант работы с пациентом выбрать.

«Если речь идёт о тяжёлой интоксикации, то всё начинается с оказания медицинской помощи — с так называемой дезинтоксикации. А уже дальше с человеком работают, обсуждают с ним его эмоциональные переживания — всё то, что гнетёт его и заставляет употреблять алкоголь в качестве средства «спасения», — добавил Магалиф.

Алкогольная зависимость, как правило, всегда следствие. Поэтому нужно узнать, в чём кроется проблема, которая привела пациента к врачу, и попытаться устранить её. Сколько времени займёт такая работа, зависит от того, как врач оценит ресурс конкретного человека и тяжесть ситуации, в которой тот оказался, отметил собеседник RT.

Вместе с тем он заявил, что глупо делить алкоголизм на «мужской» и «женский», а также полагать, что последний якобы не лечится.

«Уже пора прекратить повторять глупости. Адекватный врач должен мыслить не штампами, не просто рассуждать на тему того, лечится алкоголизм или нет; он должен сперва познакомиться с конкретным человеком и определить для себя, какой у пациента ресурс, чтобы справиться с проблемой — самостоятельно или со специалистом», — резюмировал Магалиф.

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