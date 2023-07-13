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Нарколог Шуров: певица МакSим сделала важный шаг в борьбе с алкоголизмом

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Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал признание певицы МакSим (Марины Абросимовой) о зависимости от спиртных напитков.
Нарколог Шуров: певица МакSим сделала важный шаг в борьбе с алкоголизмом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«По поводу женского алкоголизма хочется сказать, что он более стигматизирован, порицаем и женщины гораздо тщательнее скрывают свою зависимость», — уточнил эксперт.

Врач пожелал певице скорейшего выздоровления и поблагодарил её за признание зависимости.

«Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьёзная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано», — заключил он.

Ранее нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН выразил мнение, что певица МакSим сорвалась из-за хронического стресса от работы.

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