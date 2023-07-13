Нарколог Шуров: певица МакSим сделала важный шаг в борьбе с алкоголизмом
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«По поводу женского алкоголизма хочется сказать, что он более стигматизирован, порицаем и женщины гораздо тщательнее скрывают свою зависимость», — уточнил эксперт.
Врач пожелал певице скорейшего выздоровления и поблагодарил её за признание зависимости.
«Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьёзная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано», — заключил он.
Ранее нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН выразил мнение, что певица МакSим сорвалась из-за хронического стресса от работы.