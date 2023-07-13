СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре

Следственный комитет России ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, который подозревается в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Отмечается, что накануне Денисенко в ходе допроса признал вину в убийстве Ржицкого.

Следователи провели с подозреваемым проверку показаний на месте.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

Также, как стало известно, в 2022 году Денисенко чествовал в Буче украинских военных.