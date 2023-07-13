Узнать больше

СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре

Короткая ссылка
Следственный комитет России ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, который подозревается в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар», замначальника краснодарского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Отмечается, что накануне Денисенко в ходе допроса признал вину в убийстве Ржицкого.

Следователи провели с подозреваемым проверку показаний на месте.

11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.

У задержанного нашли пистолет с глушителем.

10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.

Также, как стало известно, в 2022 году Денисенко чествовал в Буче украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить