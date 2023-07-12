РИА Новости: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали на Украине
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«Признался, что его завербовали на Украине», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.
11 июля СК сообщил, что в Краснодарском крае задержан мужчина, который проверяется следствием на причастность к убийству Станислава Ржицкого.
У задержанного нашли пистолет с глушителем.
10 июля стало известно об убийстве в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе. По данным RT, убийство произошло в 300 м от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. По данным СМИ, неизвестный подкараулил Ржицкого на пробежке и выстрелил в него четыре раза.