Песков заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать меры
- РИА Новости
«Возможное использование вот этого типа боеприпасов — оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определённые контрмеры», — сказал он.
Вопрос о том, о каких именно мерах идёт речь, Песков переадресовал в Минобороны.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.
Экс-президент США Дональд Трамп выступил против.
Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.