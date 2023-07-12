Песков заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать меры

Поставка на Украину кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию идти на контрмеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возможное использование вот этого типа боеприпасов — оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определённые контрмеры», — сказал он.

Вопрос о том, о каких именно мерах идёт речь, Песков переадресовал в Минобороны.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против.

Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.