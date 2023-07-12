Узнать больше

Песков заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать меры

Короткая ссылка
Поставка на Украину кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию идти на контрмеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать меры
  • РИА Новости

«Возможное использование вот этого типа боеприпасов — оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определённые контрмеры», — сказал он.

Вопрос о том, о каких именно мерах идёт речь, Песков переадресовал в Минобороны.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Экс-президент США Дональд Трамп выступил против.

Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить