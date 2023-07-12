В Союзе отцов поддержали идею ограничить продажу детских товаров, копирующих взрослые

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова, ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые. Эксперт назвал данное предложение интересным.

По его мнению, если такие копии сейчас «действительно распространяются и являются проблемной зоной в воспитательном процессе детей», то, конечно, стоит ограничивать их свободную продажу.

«Если это предложение сейчас актуально и есть цифры по исследованиям, что востребованы эти товары у молодёжи и подрастающего поколения, то, конечно, поддерживаю», — объяснил Солёнов.

Ранее стало известно, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые.