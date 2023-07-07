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Врач Лапа посоветовала промывать нос и чаще принимать душ на отдыхе среди толп туристов

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Ксения Калинкина
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, каких правил стоит придерживаться отдыхающим на переполненных курортах, чтобы избежать инфекций, а также какие лекарства стоит иметь в дорожной аптечке, чтобы минимизировать возможные последствия «пляжных» заболеваний.
Врач Лапа посоветовала промывать нос и чаще принимать душ на отдыхе среди толп туристов
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

«Любое скопление людей — это всегда проблема кишечных инфекций. В море ли мы, на воздухе — не важно, ведь многие вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путём. А скопление людей всегда приводит к росту риска заболеваний», — объяснила она. 

По словам врача, если отдыхающие хотят предотвратить появление возможных проблем со здоровьем, можно носить маски.

«Но мы же не хотим, например, в Анапе в такую жару носить маску? Поэтому в этом случае наша задача — утром и вечером промывать и полоскать нос и горло солёной водой. Главное — профилактика. Также важно принимать душ, возвращаясь в гостиницу с пляжа», — добавила Лапа.

Вместе с тем терапевт посоветовала во избежание инфекций не глотать морскую воду, следить за тем, кто и как готовит продукты на курортах.

А для того, чтобы чувствовать себя в отпуске спокойнее, в поездку стоит взять сорбенты («Лактофильтрум»), пробиотики («Энтерол»), аспирин и парацетамол.

«В остальном помогут солнце и чистая вода», — резюмировала Лапа.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе.

Также, как передавали СМИ, пляжи города сегодня переполнены отдыхающими, некоторые из них даже загорают стоя.

Со своей стороны, власти Анапы заверили, что места на пляжах достаточно, ажиотаж наблюдается только в центральных зонах отдыха.

Как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Роспотребнадзоре призвали россиян купаться только в официально разрешённых местах.

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