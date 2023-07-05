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Власти Анапы после видео с туристами заверили, что места на пляжах курорта достаточно

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Места на пляжах Анапы достаточно, много людей наблюдается только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в администрации города.
Власти Анапы после видео с туристами заверили, что места на пляжах курорта достаточно
  • Gettyimages.ru
  • © Stockbyte

Как сообщает агентство, в сети ранее появились видео, на которых пляжи города переполнены отдыхающими, а некоторые даже загорают стоя.

Вместе с этим власти Анапы отметили, что никаких проблем с местами на пляжах нет.

«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждём на отдых в Анапу!» — сказали в администрации.

В городе более 40 км песчаных и галечных пляжей, отмечает агентство, однако много туристов скапливается на центральных пляжах.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

5 июля в Крыму заявили, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет.

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