Власти Анапы после видео с туристами заверили, что места на пляжах курорта достаточно

Места на пляжах Анапы достаточно, много людей наблюдается только в центральных зонах отдыха, сообщили РИА Новости в администрации города.

Как сообщает агентство, в сети ранее появились видео, на которых пляжи города переполнены отдыхающими, а некоторые даже загорают стоя.

Вместе с этим власти Анапы отметили, что никаких проблем с местами на пляжах нет.

«Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждём на отдых в Анапу!» — сказали в администрации.

В городе более 40 км песчаных и галечных пляжей, отмечает агентство, однако много туристов скапливается на центральных пляжах.

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