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Путин поручил задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста

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Российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.
Путин поручил задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста
  • РИА Новости

В ходе совещания министр транспорта России Виталий Савельев доложил о ситуации на подъезде к Крымскому мосту.

Также он заявил о задействовании паромов для сокращения пробок.

«Я как раз и хотел спросить (про паромы) и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что Путин и члены правительства страны на совещании обсуждают ситуацию с пробками на подъезде к Крымскому мосту.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил об уменьшении пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края до 4 км.

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