Министр транспорта Крыма заявил об уменьшении пробки у Крымского моста до 4 км
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 07:00 — пробка 4 км, время ожидания — до двух часов», — написал он в своём Telegram.
Он добавил, что на выезде из Крыма — пробка 100 м, ожидание — десять минут.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.