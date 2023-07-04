Министр транспорта Крыма заявил об уменьшении пробки у Крымского моста до 4 км

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил об уменьшении пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края до 4 км.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 07:00 — пробка 4 км, время ожидания — до двух часов», — написал он в своём Telegram.

Он добавил, что на выезде из Крыма — пробка 100 м, ожидание — десять минут.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявлял, что крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста.

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