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РСТ: отели Крыма не будут применять санкции к задержавшимся из-за пробки туристам

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Крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки у Крымского моста, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
РСТ: отели Крыма не будут применять санкции к задержавшимся из-за пробки туристам
  • Gettyimages.ru

«Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге», — цитирует РИА Новости Уманского.

По его словам, отели не будут принимать санкции в отношении таких туристов, потерянные средства возвратят.

Он отметил, что предпринимаются все усилия, чтобы в июле-августе состоялся отпускной отдых у туристов.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что протяжённость пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км.

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