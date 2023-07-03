РСТ: отели Крыма не будут применять санкции к задержавшимся из-за пробки туристам
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«Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге», — цитирует РИА Новости Уманского.
По его словам, отели не будут принимать санкции в отношении таких туристов, потерянные средства возвратят.
Он отметил, что предпринимаются все усилия, чтобы в июле-августе состоялся отпускной отдых у туристов.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что протяжённость пробки на подъезде к Крымскому мосту возросла до 13 км.