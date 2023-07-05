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Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована

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Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет.
Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он в Telegram.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.

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