Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована

Очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет.

Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он в Telegram.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.