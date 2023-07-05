Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирована
- РИА Новости
Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13:10 нет», — написал он в Telegram.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.
Президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» спрогнозировал восстановление зарубежного турпотока.