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Глава РСТ Уманский сообщил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе

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Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе.
Глава РСТ Уманский сообщил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе
  • Gettyimages.ru
  • © Henry King

Как он рассказал ТАСС, это связано с запуском к сезону новых туристических объектов.

По его словам, в союзе фиксируют небольшой рост турпотока в Анапу по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Он выражен в объёме где-то от 5 до 8% и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную ёмкость. Это большие объекты, есть и экономкласса. Средства размещения близки сейчас к 100%-ному заполнению», — заявил он.

Как отметил Уманский, город показывает себя как динамично развивающийся курорт. 

Как сообщала ранее НСН, более 29% россиян планируют в текущем году отдыхать внутри страны.

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