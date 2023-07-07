Невролог Евдокимов: дети и пожилые люди наиболее уязвимы перед менингитом

Невролог Александр Евдокимов рассказал, что менингит — инфекционное заболевание, как правило, возникающее на фоне сниженного иммунитета.

По сути, это воспаление тканей и оболочек головного мозга из-за бактерий или вирусов, сообщил врач в беседе с телеканалом «360».

«Как правило, менингит возникает на фоне сниженного иммунитета: переохлаждения, хронических заболеваний, долгой усталости у человека, очень сильного стресса. Либо при непосредственном контакте с заражённым», — отметил Евдокимов.

Врач подчеркнул, что болезнь требует специфического стационарного лечения, поскольку заболевание несёт угрозу жизни. Наиболее уязвимы, по словам специалиста, дети и пожилые люди.

Накануне стало известно, что число выявленных случаев менингококковой инфекции в Свердловской области возросло до восьми, об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

6 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что менингококковая инфекция давно известна. По его словам, она давала о себе знать, как правило, осенью.