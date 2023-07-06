Роспотребнадзор: число случаев менингококковой инфекции в Екатеринбурге выросло до восьми
- РИА Новости
«На 6 июля зарегистрировано восемь случаев заболевания, среди которых два — летальные», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в регионе проводится вакцинация по эпидемическим показаниям. На данный момент привиты уже около 400 человек.
5 июля сообщалось, что в Екатеринбурге было выявлено семь случаев менингококковой инфекции среди работников распределительного центра OZON.
В Роспотребнадзоре после этого заявили, что рисков заражения менингококковой инфекцией через посылки OZON нет.
6 июля стало известно, что в Екатеринбурге скончались два сотрудника склада OZON с менингококковой инфекцией.