Врач Кашух: арбузы следует покупать в проверенных торговых точках во избежание отравления

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Кашух предупредила, что ранние российские арбузы могут быть небезопасны.

Чтобы ускорить созревание, их выращивают с применением большого количества удобрений, из-за чего содержание нитратов в плодах бывает настолько высоким, что это может привести к отравлению, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, определить количество вредных веществ в арбузе зачастую сложно даже с помощью портативного измерителя.

Кашух посоветовала не покупать арбузы в сомнительных точках, например на обочинах дорог, а, выбирая плод, учитывать не только сезон и регион, откуда его привезли, но и условия хранения. По её словам, из-за неправильного хранения в арбузе могут начать размножаться бактерии, что также может вызвать отравление.

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