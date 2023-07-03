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Специалист по питанию Шевелёва посоветовала есть каши и овощи для здоровья сердца

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Завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии Светлана Шевелёва рассказала, что масляная кислота, которая образуется в кишечнике в процессе жизнедеятельности части микробов, необходима для правильной работы сердечно-сосудистой системы.
Специалист по питанию Шевелёва посоветовала есть каши и овощи для здоровья сердца
  • Gettyimages.ru

«Сегодня доказано, что масляная кислота и её соли, бутираты, обладают кардиопротекторными свойствами. То есть у людей с недостаточным количеством масляной кислоты в кишечнике повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Можно увеличить количество таких микробов в организме. Для этого им необходимо обеспечить соответствующее питание, объяснила Шевелёва.

По её словам, для этого в рацион нужно включать цельнозерновые каши, цельнозерновой хлеб, бурый рис, некрахмальные овощи (кабачки, баклажаны, капуста, болгарский перец).

Углеводы, которые содержатся в таких продуктах, не только помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и будут способствовать улучшению моторики кишечника, заключила специалист.

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